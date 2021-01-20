ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu'nu Biden'a nasıl teslim edeceği
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ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu'nu Biden'a nasıl teslim edeceği

20.01.2021 12:04 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:46

Donald Trump'ın Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacak olması, ABD'de bir ritüel olan ve eski başkanın yeni başkana verdiği "Nükleer futbol topu (nuclear football)" isimli çantanın nasıl teslim edileceği tartışmalarını da beraberinde getirdi. CNN'e konuşan uzmanlar çanta teslimatı için alternatif senaryoyu açıkladı.

ABD'de başkanlık değişimleri sırasında, başkanların her an yanlarında taşıdıkları "nükleer kodlar" da el değiştiriyor. "Nükleer futbol topu (nuclear football)" olarak anılan ve bir askeri yetkili tarafından her an başkanın yanında taşınan çanta, görevini bırakan başkandan yeni başkana geçiyor. Yeni başkanın yemin töreninde, çanta iki ismin askeri personeli arasında el değiştiriyor.

TRUMP'IN "AYRI VEDA PARTİSİ" İŞLERİ KARIŞTIRDI

Ancak Donald Trump, Joe Biden'ın yemin törenine katılmak yerine Florida'da kendisine veda partisi düzenleyecek olması, bu devir teslimi karmaşık hale getirdi.

ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu' isimli çantayı Biden'a nasıl teslim edeceği

TRUMP'TAKİ KODLAR ETKİSİZ HALE GELECEK VE YENİ KODLAR BIDEN'A VERİLECEK

CNN International'a konuşan konunun uzmanlarına göre, Trump'ın yanında, görevi resmen bırakmış olacağı 23:59:59 saatine dek içindeki kodların aktif olduğu bir "nükleer futbol topu" bulunacak. Bununla birlikte, Biden'a bu saatte teslim edilecek ikinci bir "nükleer futbol topu" bulunacak. Biden yemin eder etmez kendisi için hazırlanan çantayı teslim alacak, Trump'ın yanındaki çantadaki yazılımın içerdiği kodlar ise anında geçersiz hale gelecek. Trump'a çantayı taşımak için eşlik eden askeri yetkili de Washington'a dönecek.

ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu' isimli çantayı Biden'a nasıl teslim edeceği

NÜKLEER KODLARIN OLDUĞU ÇANTANIN İÇİNDE NE VAR?

"Nükleer futbol topu" adı verilen çanta, başkanlara her an eşlik eden bir askeri personel tarafından taşınıyor. İçinde, bir başkanın nükleer saldırı emri vermesinin önünü açan ekipmanlar, yetki belgeleri ve emri veren kişinin başkan olduğunu kesinleştirmeyi amaçlayan, 3 inç (7,3 santimetre) ile 5 inç (13 santimetre) boyutlarında olan ve "bisküvi" olarak adlandırılan bir dijital yazılım bulunuyor.

ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu'nu Biden'a nasıl teslim edeceği
Haber Yorumları (5)
GÖLGE: Dünyada söz sahibi çantalardan birisi :D
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MERKÜR: Bölünün gitsin
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TÜRKİYEDE: Türkiyenin önümüzdeki seçimlerde böyle mi yaşanacak. . Prova bu mu
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