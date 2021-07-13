ABD'de göllere havadan binlerce balık bırakıldı
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ABD'de göllere havadan binlerce balık bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'nin Utah eyaletindeki doğal hayatı desteklemek amacıyla havadan göllere binlerce balık bırakıldı.

ABD'nin Utah eyaletindeki doğal hayatı desteklemek amacıyla havadan göllere binlerce balık bırakıldı.

ABD'nin Utah eyaletinde yaban hayatı yetkilileri, eyalet genelinde 200 yüksek rakımlı göle havadan balık bıraktı. Göllere araç ve diğer yöntemlerle ulaşım sağlanamadığı için böyle bir yola başvurulurken, tek uçuşta 35 bin balık bırakılabiliyor. Utah Yaban Hayatı Kaynakları Hizmeti tarafından balıkların göle bırakılmasına yönelik yapılan açıklamada, "Hava onların düşüşünü yavaşlatır ve yaprak gibi düşerler. Daha yavaş düşüş, balığın hayatta kalmasını sağlar. Balıklar daha büyük olsaydı, hayatta kalma oranı bu kadar yüksek olmazdı" denildi.

Eyalette 1950'lerin ortalarından beri havadan balık bırakmada yönetimine başvurulduğu, hayatta kalma oranının yüzde 95 ila 99 arasında olduğu ifade edildi.

-İHA-

ABD'de göllere havadan binlerce balık bırakıldı
ABD'de göllere havadan binlerce balık bırakıldı
ABD'de göllere havadan binlerce balık bırakıldı
ABD'de göllere havadan binlerce balık bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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