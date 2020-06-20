ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
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ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı

ABD'de siyahi George Floyd'un ölümüne yol açan polislerden J. Alexander Kueng kefaletle serbest bırakıldı. Kueng, Floyd davasında serbest bırakılan ikinci polis oldu.

ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
20.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:05

ABD'nin Minneapolis şehrinde George Floyd'un ölümüne neden olan polislerden biri olan J. Alexander Kueng'in, cuma gecesi 750 bin dolarlık kefaletinin ödenmesinin ardından Hennepin Bölge Cezaevi'nden şartlı tahliyeyle çıktığı ifade edildi. Böylece, Floyd cinayeti davasında tutuklu sayısı 2'ye indi.

Kueng, Derek Chauvin, Tou Thao ve Thomas Lane de dahil olmak üzere Floyd'un ölümünden suçlanan polislerden arasında yer alıyordu. Eski polislerden Thomas Lane'in de Haziran ayı başında kefaletle serbest bırakılmıştı.

ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Olay, ABD'nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden Minneapolis'te 25 Mayıs Pazartesi günü sahte parayla alışveriş yapmak istediği gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen 46 yaşındaki George Floyd'u yere yatırıp boğazına diziyle bastıran polis memuru Derek Chauvin ve üç polisle birlikte görevden alınmış, olayla ilgili tutuklanan Chauvin, "üçüncü derece cinayet" ve "taksirle adam öldürme" ile suçlanmıştı.

Kaynak: DHA

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