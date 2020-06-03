ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
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ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı

Amerika'da siyahi George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan olaylarda yaşanan yağmalarda eylemciler JPMorgan Chase bankasına ait ATM'yi patlatıp paraları çalmaya çalıştı.

03.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:08

ABD'de her geçen gün büyüyen ırkçılık karşıtı eylemlerde yaşanan yağma olaylarında ATM'ler de nasibini alıyor. Üstelik eylemciler bombayla ATM'ye saldırdı.

ATM'Yİ PATLATIP PARALARI ALMAYA ÇALIŞTILAR

Göstericiler, ABD'nin ünlü bankalarından JPMorgan Chase'a ait bir ATM'ye bomba düzeneği yerleştirip patlatarak açmaya çalıştılar. O anlar ise araç içerisindeki başka biri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

BİR HAFTA GERİDE KALDI

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, geçen pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.

Floyd protestoları, bir haftayı geride bırakırken, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kent, haftaya gece sokağa çıkma yasaklarıyla başlamıştı.

25'e yakın kentte, Ulusal Muhafız Birlikleri, polise yardımcı olmak ve olayları kontrol altına alabilmek için devreye sokulmuştu.

ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı

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