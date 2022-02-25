ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser tanıtıldı (1)

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadesi konusunda son yıllarda büyük bir atılım yaptığını söyledi.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde düzenlenen ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eserin tanıtım toplantısına Bakan Ersoy'un yanı sıra ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal katıldı.