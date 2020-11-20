ABD'de dünyaca ünlü isimlerin eşyaları açık artırmayla satılacak

'Rock'n roll müziğin kralı' Elvis Presley'in elmas yüzüğü ve dünya boks şampiyonu Muhammed Ali'nin boks eldiveni ABD'li müzayede şirketi GWS Açık Artırma Evi tarafından açık artırmayla satışa sunulacak.

'Rock'n roll müziğin kralı' Elvis Presley'in elmas yüzüğü ve dünya boks şampiyonu Muhammed Ali'nin boks eldiveni ABD'li müzayede şirketi GWS Açık Artırma Evi tarafından açık artırmayla satışa sunulacak.

Öldüğünde 42 yaşında olan Rock'n roll'un kralı Elvis Presley'in yüzüğü, ABD'li GWS Açık Artırma Evi tarafından 28 Kasım'da satış çıkarılacak. Dünyaca ünlü müzayedenin en önemli eşyaları arasında bulunan Elvis Presley'in elmas yüzüğünün, 1 milyon dolara satışa sunulması bekleniyor.

BİR ÇOK ÜNLÜNÜN EŞYASI AÇIK ARTTIRMADA

Satışa çıkacak eşyalar arasında dünya boks şampiyonu Muhammed Ali Clay'ın eldiveni, Marilyn Monroe'nun eşlerinden ünlü yazar Arthur Miller'a ait özel yapım bavul ve Michael Jackson'un Swarovski kristalleriyle bezeli ünlü beyaz eldiveni de bulunuyor. Dünya boks şampiyonu Muhammad Ali'nin antreman sırasında giydiği eldivenler en çok ilgi gören ürünler arasında yer alıyor.

ELVİS PRESLEY'İN ELMAS YÜZÜĞÜNÜN HİKAYESİ

Elvis Presley'in TCB (Takin Care of Business) yüzüğü koleksiyonun en çok beklenen parçası olduğu ifade edildi. Müzayede şirketi konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Yüzük Kral için özel yapıldı ve Elvis'in tercih ettiği motiflerle 14 ayar altından üretildiğini açıkladı. Yetkililer, Presley'in ortasında büyük ve küçük parçalar halinde elmas bezeli yüzüğünü 1975'te Ashville konserinde 14 bin kişinin önünde sahnede J.D. Summer adlı kişiye hediye ettiğini de belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı