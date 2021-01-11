ABD'de Demokratlar, Trump'ın azil metnini Meclise resmen sundu
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ABD'de Demokratlar, Trump'ın azil metnini Meclise resmen sundu

11.01.2021 21:12 | Son Güncelleme: 11.01.2021 21:19
ABD'de Demokratlar, Trump'ın azil metnini Meclise resmen sundu

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar, Başkan Donald Trump'ın görevden alınması için azil metnini Meclise resmen sundu.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar, Başkan Donald Trump'ın görevden alınması için azil metnini Meclise resmen sundu.

ABD'de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binası baskını ile başlayan siyasi kriz devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar, Başkan Donald Trump'ın görevden alınması için azil metnini Meclise resmen sundu. Demokratlar, Trump'ı "ABD hükümetine karşı şiddeti kışkırtmak" ile suçluyor. Metinde ayrıca, ABD'nin seçilen Başkanı Joe Biden'ın kazandığı eyaletlerden Georgia'da Dışişleri Bakanı Brad Raffensperger'den seçimi kendi lehine çevirmek için yeterli oy "bulmasını" istemesi suçlamaları ve "Trump'ın ABD'yi ve hükümet kurumlarının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı ve demokratik sistemin bütünlüğünü tehdit ederek iktidarın barışçıl geçişine müdahale ettiği" ifadeleri yer alıyor.

Temsilciler Meclisinin azil metnini çarşamba günü oylayarak kabul etmesi beklenirken, metnin Senato'nun gündemine ise ne zaman geleceği henüz belli değil. Temsilciler Meclisinin azil metnini kabul etmesi ile Başkan Trump, ABD tarihinde görevden alınması için iki kez suçlanan ilk başkan olacak.

Meclis Kurallar Komitesi Başkanı Jim McGovern yaptığı açıklamada, çarşamba günü oylamanın yapılmasını ve Meclisten geçmesini beklediğini aktardı.

Başkan Trump, 18 Aralık 2019'da Temsilciler Meclisinde yapılan oylama ile "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" ile suçlanmıştı. Trump, 6 Şubat 2020'de Senato'da yapılan oylamada ise her iki suçtan da aklanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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