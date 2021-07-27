ABD'de çöken binanın enkazından son kurban çıkarıldı
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ABD'de çöken binanın enkazından son kurban çıkarıldı

ABD'de çöken binanın enkazından son kurban çıkarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ABD'nin Florida eyaletinde bir ay önce çöken binanın enkazında son kayıp kişi olduğu düşünülen bir kurbanın daha cansız bedenine ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletinde bir ay önce çöken binanın enkazında son kayıp kişi olduğu düşünülen bir kurbanın daha cansız bedenine ulaşılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da 24 Haziran'da 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından yürütülen arama çalışmaları 23 Temmuz'da sona ermiş, çalışmalarda toplam 97 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 1 kişiye ise ulaşılamadığı ifade edilmişti. Binanın enkazında son kayıp kişi olduğu düşünülen 54 yaşındaki Estelle Hedaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Binanın 6'ncı katında yaşayan ve bir mücevher firmasında çalışan Hedaya'nın kimliğinin teşhis edilmesi ile birlikte ailesinin haftalarca süren bekleyişi sona ererken, faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldi.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava yaptığı açıklamada, Hedaya'nın enkaz altında kalan son kurban olduğunu düşündüklerini belirterek, hayatını kaybeden 98 kişinin yasını tuttuklarını söyledi. Cava, ailelerin gözünün arkada kalmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydederek, enkazdan geriye kalanlar ve kişisel eşyaları inceleme çalışmalarının dikkatle ve titizlikle yürütülmeye devam ettiğini ifade etti.

BİNANIN AYAKTA KALAN KISMI KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKILMIŞTI

Çöken binadaki arama çalışmaları tropikal fırtına Elsa'nın yanı sıra enkaz alanındaki risk nedeniyle birkaç kez durdurulmuştu. Yetkililer, 4 Temmuz'da binanın ayakta kalan kısmının yıkılmasına karar vermiş, 8 Temmuz'da ise arama-kurtarma çalışmaları, canlı insan bulma ihtimalinin olmaması nedeniyle arama ve enkaz kaldırma çalışmalarına çevrilmişti. Binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, 2018 tarihli raporda 40 yıllık binanın yeraltı otoparkında ve havuz güvertesinin altında büyük yapısal hasar belirtileri tespit edildiği vurgulanmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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