ABD'de çocuklarını boğarak öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: Onları babalarından korumak için öldürdüm
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ABD'de çocuklarını boğarak öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: Onları babalarından korumak için öldürdüm

ABD'de çocuklarını boğarak öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: Onları babalarından korumak için öldürdüm
Haberler.com / Serap Ilgın - Haberler | Dünya

ABD'de Liliana Carillo (30) isimli bir kadın, üç çocuğunu insan kaçakçısı olduğuna inandığı babalarından korumak için boğduğunu itiraf etti. Şu an hapiste olan Carillo, KGET-TV'ye verdiği röportajda "Olaydan sonra bir uçurumdan atlayıp intihar etmek istedim. Keşke çocuklarım hayatta olsaydı, bunu yapmak zorunda olmasaydım ama hayatlarının geri kalanı boyunca düzenli olarak işkence görmemelerini ve istismar edilmemelerini tercih ediyorum" dedi.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Liliana Carillo isimli bir kadın, adları Joanna (3), Terry (2) ve Sierra (6 aylık) olan çocuklarını boğarak öldürdü. Çocukların cesetlerini anneanneleri evlerinde buldu. Cinayeti işleyen anne ise ortalıktan kayboldu. Daha sonra bir kamyon çaldığı için araba hırsızlığı şüphesiyle tutuklandı.

Polis, cinayetlerin nedenini açıklamadı. Ancak mahkeme kayıtları, Carrillo ile çocukların babası Erik Denton arasında ciddi bir velayet anlaşmazlığı olduğunu gösterdi. Zira çocukların babası Erik Denton, 1 Mart'ta gözaltı talebinde bulunduğu mahkeme dilekçesinde eşi Liliana Carillo'nun sanrıları olduğunu, çocuklarını ise nerede olduklarını söylememek üzere başka bir yere götürdüğünü iddia etti.

EŞİNİN CİNSEL TACİZDE BULUNDUĞUNU İDDİA ETTİ

Buna karşılık Carillo, eşi hakkında kısıtlama emri çıkardı ve Denton'ın en büyük çocuğuna cinsel tacizde bulunmuş olabilecek bir alkolik olduğunu iddia etti.

Öte yandan Denton'ın mahkeme kayıtlarına göre, Carrillo ortanca çocuklarının doğumunu takiben doğum sonrası depresyonu yaşadı. Terapiye başladı ancak bıraktı. Carrillo, esrar ile kendi kendini tedavi ettiğini iddia etti. Sosyal medya paylaşımlarında ise "Keşke hiç çocuğum olmasaydı" gibi ifadeler kullandı ve intihar edeceğine dair paylaşımlar yaptı.

ABD'de çocuklarını boğarak öldüren kadının ifadesi kan dondurdu: Onları babalarından korumak için öldürdüm

"KORONAVİRÜSTEN TEK SORUMLU KİŞİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ"

Denton, Carrillo'nun ayrıca koronavirüs salgınından 'tek sorumlu' kişi olduğuna inandığını ifade etti. Denton'ın açıklamasına göre, Carillo ailesinin Şubat sonuna kadar yaşadığı Porterville'in 'dev bir seks kaçakçılığı çetesinin' evi olduğunu düşünüyordu. Carrillo, hayatı boyunca depresyon, anksiyete ve TSSB ile uğraştığını ve doğum sonrası depresyon için bir terapist aradığını ancak çocuklara tehdit oluşturanın kocası olduğunu iddia etti.

Çift, mahkemeler aracılığıyla Denton'ın çocuklarını görmek için her pazar birkaç saat olmak üzere günlerini değiştirmeyi kabul etmişti.

ÇOCUKLARINA SON MESAJI: "ÖZÜR DİLERİM"

Liliana Carrillo, hapishanedeyken KGET-TV'ye verdiği röportajda "Çocuklarıma doğduklarında koruyacağıma söz vermiştim. Onlara sarıldım, öptüm ve her zaman özür diliyordum. Çocuklarımı sevdim" dedi.

Carrillo'ya çocuklarına verdiği son mesajın ne olduğu sorulduğunda ise "Sizi seviyorum ve özür dilerim" yanıtını verdi.

Serap Ilgın
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