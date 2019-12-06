ABD'de cezaevi çalışanları 'Nazi selamı' fotoğrafı nedeniyle açığa alındı
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Batı Virginia eyaletinde bir grup cezaevi çalışanı, Nazi selamı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. İlgili yetkililer, çalışanların fotoğraf nedeniyle açığa alındığını açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Batı Virginia eyaletinde bir grup cezaevi çalışanı, Nazi selamı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. İlgili yetkililer, çalışanların fotoğraf nedeniyle açığa alındığını açıkladı.
Eyalet Ceza İnfaz Kurumu cuma günü çalışanlara hitaben kaleme alınan mektupta, Nazi selamı verirken görüntülendikleri fotoğrafı "tatsız, kırıcı, rahatsız edici, son derece duyarsız ve tamamen uygunsuz" olarak niteledi. Euronews.com'da Görüntüle