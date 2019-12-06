ABD'de cezaevi çalışanları 'Nazi selamı' fotoğrafı nedeniyle açığa alındı
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ABD'de cezaevi çalışanları 'Nazi selamı' fotoğrafı nedeniyle açığa alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Batı Virginia eyaletinde bir grup cezaevi çalışanı, Nazi selamı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. İlgili yetkililer, çalışanların fotoğraf nedeniyle açığa alındığını açıkladı.

06.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:28
ABD'de cezaevi çalışanları 'Nazi selamı' fotoğrafı nedeniyle açığa alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Batı Virginia eyaletinde bir grup cezaevi çalışanı, Nazi selamı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. İlgili yetkililer, çalışanların fotoğraf nedeniyle açığa alındığını açıkladı.


Eyalet Ceza İnfaz Kurumu cuma günü çalışanlara hitaben kaleme alınan mektupta, Nazi selamı verirken görüntülendikleri fotoğrafı "tatsız, kırıcı, rahatsız edici, son derece duyarsız ve tamamen uygunsuz" olarak niteledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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