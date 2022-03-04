ABD'de Boston Maratonu saldırganının idam cezası uygulanacak

ABD'de Yüksek Mahkeme, Boston Maratonu saldırısının faili Cohar Tsarnayev'e verilen idam cezasının uygulanmasına hükmetti.

Yüksek Mahkeme, ABD Adalet Bakanlığının Tsarnayev'in idam cezasının uygulanması için yaptığı başvuruyla ilgili kararını verdi.

Mahkeme, 3 "liberal" yargıcın "hayır" oyuna karşı 6 "muhafazakar" yargıcın "evet" oyu ile söz konusu cezanın uygulanmasını kararlaştırdı.

Muhafazakar Yüksek Mahkeme Yargıcı Clarence Thomas, yaptığı yazılı açıklamada, "Tsarnaev korkunç bir suç işlemiştir." ifadesini kullandı.

İdam cezası karşıtı görüşleriyle bilinen ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Adalet Bakanlığı, 15 Haziran 2021'de Boston Maratonu saldırısının failine verilen idam cezasının uygulanması için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Dava dosyasında, alt mahkemenin Tsarnayev'e verilen idam cezasını reddetmesinin "yanlış olduğu" ve bu konuda yeniden bir mahkeme süreci başlatılarak idam cezasının uygulanması gerektiği kaydedilmişti.

20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Biden'ın sık sık "idam karşıtı" olduğunu dile getirmesine rağmen, Adalet Bakanlığının böyle bir adım atması dikkati çekmişti.

Trump da Tsarnayev'e verilen cezasının uygulanmasını istemişti

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Ağustos 2020'de ABD Federal Temyiz Mahkemesinin, Tsarnayev'e verilen idam cezasını iptal etme kararına Twitter'dan tepki göstermişti.

Boston Maratonu saldırısının 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika tarihindeki "en kötü terör saldırısı" olduğunu vurgulayan Trump, "Boston bombacısı Cohar Tsarnayev kadar idam cezasını hak eden çok az kişi vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Boston Maratonu saldırısı

ABD'de, 15 Nisan 2013'te Boston Maratonu sırasındaki saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 264 kişi yaralanmıştı. FBI'ın, saldırının Cohar ve Tamerlan Tsarnaev kardeşler tarafından yapıldığını ortaya çıkarmasının ardından aranan 26 yaşındaki Tamerlan Tsarnaev polisle girdiği çatışmada vurularak öldürülmüştü.

Cohar Tsarnaev ise 2015'te idam cezasına çarptırılmıştı.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Tsarnaev'e verilen idam cezasını 31 Temmuz 2020'de iptal etmişti.