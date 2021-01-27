Biri hamile olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaşılan evdeki katliamın sorumlusu ailenin öz oğlu çıktı

ABD'nin Indianapolis kentinde yolda yaralı bulunan bir çocuğun götürdüğü evde, biri hamile olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Olayla ilgili konuşan 15 yaşındaki çocuk katilin abisi olduğunu söyledi. Ölen hamile kadının ise henüz 19 yaşında olduğu öğrenildi.

Indianapolis'te geçtiğimiz günlerde yetkililer, birkaç el silah sesi duyduktan sonra yolda yaralı bir çocuk buldu. Hastaneye götürülen çocuk, daha sonra yetkilileri bir eve götürdü. Evde biri hamile olmak üzere 5 kişinin ölü bulunduğu belirtildi.

BEBEK DE KURTARILAMADI

Hamile kadının hastaneye kaldırıldığı ve bebeğin de kurtarılamadığı bilgisi paylaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, ölen hamile kadının 19 yaşındaki Kiara Hawkins olduğu belirledi. Polisleri katliam evine götüren 15 yaşındaki kurban ise kendilerine bunları yapanın büyük abisi olduğunu söyledi.

"TÜM AİLEMİ ÖLDÜRDÜ"

Polise konuşan 15 yaşındaki çocuk katilin abisi olduğunu belirterek "Tüm ailemi öldürdü" ifadelerinde bulundu. Pazartesi akşamı eşkâle uygun 17 yaşındaki bir şüpheli, olay yerinden 25 mil uzakta yakalandı.