ABD'de Sunucu Anne, Kızının Ölüm Haberini Sundu

ABD'de Sunucu Anne, Kızının Ölüm Haberini Sundu

ABD'nin Güney Dakota Eyaleti'nde özel bir televizyon kanalında çalışan gazeteci bir anne, uyuşturucudan hayatını kaybeden kızının haberini gözyaşları içerisinde sundu.

ABD'nin Güney Dakota Eyaleti'nde özel bir televizyon kanalında çalışan gazeteci Angela Kennecke, uyuşturucudan hayatını kaybeden kızının haberini televizyonda canlı yayında sundu.

GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kennecke'nin, gençleri uyuşturucunun tehlikelerine karşı uyarmak için kızı hakkında bir dosya hazırladığı belirtildi. "Benim başıma gelen, sizin çocuğunuzun da başına gelebilir." ifadelerini kullanan sunucu, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et