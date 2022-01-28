ABD'de bir polis skandalı daha! Yolun ortasında duran adama kurşun yağdırdılar

Abd'de yolu trafiğe kapatan bir kişi olay yerine gelen polislere direnince kurşun yağmuruna tutuldu.

YERE DÜŞTÜĞÜ HALDE ATEŞ ETMEYE DEVAM ETTİLER

Polisin açtığı ateş sonrası hayatını kaybeden adama yere düştüğü halde 2 polisin ateş etmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

ORANTISIZ POLİS ŞİDDETİ ÜLKEDE YENİDEN GÜNDEM OLDU

Abd'nin Tennessee eyaletinde, otobanın ortasında durup yolu kapatan adam, cebinden maket bıçağını çıkartınca, onlarca polis tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olay yerinde can veren şüphelinin ardından, ABD'de orantısız polis şiddeti ülkede yeniden gündem oldu.