ABD'de bir partide çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı
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ABD'de bir partide çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

14.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:31

ABD'de düzenlenen bir partide çıkan arbede, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda, 2 kişi hayatını kaybederken 13 kişi ise yaralandı.

ABD'nin Illinois eyaletindeki Chicago kentinde meydana gelen olayda, Park Manor semti yakınlarında bir partide tartışma çıktı. Tartışma önce kavgaya ardından da silahlı çatışmaya dönüştü.

2 KİŞİ SİLAHLA VURULDU

Chicago Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, çıkan silahlı çatışmada, 2 kişinin vurularak hayatını kaybettiği, 13 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerini sürdürdükleri, çatışmanın çıkış nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.

ABD'de bir partide çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı
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