- ABD'de bir kişi kar temizlemek için lav silahı kullandı
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- ABD'de bir kişi kar temizlemek için lav silahı kullandı

26.12.2020 18:54 | Son Güncelleme: 26.12.2020 19:08

- ABD'de bir kişi kar temizlemek için lav silahı kullandı ABD'nin Kentucky eyaletinde bir kişi kar nedeni ile kapanan garaj yolunu açmak için lav silahı kullandı.

- ABD'de bir kişi kar temizlemek için lav silahı kullandı

KENTUCKY - ABD'nin Kentucky eyaletinde bir kişi kar nedeni ile kapanan garaj yolunu açmak için lav silahı kullandı.

ABD'de dün yoğun kar yağışının etkili olduğu Kentucky eyaletinde birçok yol kar nedeni ile kapandı. Ashland kentinde bir adam, yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan garaj yolunu temizlemek için kürek yerine lav silahı kullandı. Kar temizleyen adamın bir komşusu ise o anları cep telefonu ile kayda aldı. Adamın sosyal medyada gündem olmasının ardından birçok Kentucky'li adamla gurur duyduklarını ifade etti.

Ulusal Hava Durumu Servisinin sosyal medya hesabı üzerinden adamın videosunun paylaşarak, "İşte alev makinesi ile hızlı kar temizleme yapmanın bir yolu" ifadelerine yer verildi.

- ABD'de bir kişi kar temizlemek için lav silahı kullandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR

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