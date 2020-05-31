ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor
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ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor

ABD'de siyahi bir adamın polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolara Batman kostümlü bir kişi de katıldı. Eylemciler Batman kostümlü adamı cep telefonlarıyla görüntüledi.

31.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:58

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin ardından ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolar başladı. Protestolara her ırk ve ten renginden insanlar katılırken, Batman kostümüyle protestoya katılan bir kişi de akıllara Batman: Kara Şövalye Yükseliyor filmindeki polislerin ve halkın çatışma sahnesini getirdi.

POLİS YETERSİZ KALDI

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un bir polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından kentte başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Protestolar şiddet eylemlerine dönerken, 16 eyaletteki 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis müdahalesinin yetersiz kalması üzerine Ulusal Muhafızlar harekete geçti ve sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerlerde polis ve ordu ortaklığında devriyeler yapılmaya başlandı.

BATMAN EYLEMCİLERİN ARASINDA YÜRÜDÜ

Irkçılık ve polis şiddetine karşı başlayan protestolara her ırk ve renkten insanlar destek vererek katılırken, protestolar farklı görüntülere de sahne oluyor. Protestoya ünlü çizgi roman ve film karakteri Batman kostümü ile katılan bir kişiyi eylemciler alkışladı. Görüntülerde eylemcilerin ve dumanların arasında yürüyen Batman kostümlü kişi akıllara Batman: Kara Şövalye Yükseliyor filmindeki polis ve halkın çatıştığı görüntüleri akıllara getirdi. Filmde de ayaklanan halk polisle çatışmaya başlıyor ve aralarından Batman yürüyordu.

ABD'de Batman kostümlü biri protestolara katıldı
ABD'de Batman kostümlü biri protestolara katıldı
ABD, protestolara katılan 'Batman' kostümlü eylemciyi konuşuyor

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