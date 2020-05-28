- ABD'de başlayan ırkçılık karşıtı protestolar, ülke geneline yayıldı- Memphis ve Los Angeles'ta...
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- ABD'de başlayan ırkçılık karşıtı protestolar, ülke geneline yayıldı- Memphis ve Los Angeles'ta...

- ABD'de başlayan ırkçılık karşıtı protestolar, ülke geneline yayıldı Memphis ve Los Angeles'ta göstericiler, polis merkezlerine yürüyerek yolları kapattı ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un polis şiddeti ile öldürülmesi sonucu başlayan gösteriler Memphis ve Los Angeles'a sıçradı.

28.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:27

- ABD'de başlayan ırkçılık karşıtı protestolar, ülke geneline yayıldı

Memphis ve Los Angeles'ta göstericiler, polis merkezlerine yürüyerek yolları kapattı

LOS ANGELES - ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un polis şiddeti ile öldürülmesi sonucu başlayan gösteriler Memphis ve Los Angeles'a sıçradı. Göstericiler, polis merkezlerine yürüyerek yolları kapattı.

ABD'nin Minnoseta eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi vatandaşın polis tarafından gözaltına alınmak istenirken öldürülmesinin ardından başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Minnesota eyaletinin dışında birçok şehirde özellikle siyahilerin haklarını savunan "Black Lives Matter" grubu tarafından gösteriler düzenlendi. Tennessee eyaletinin Memphis kentindeki gösterilerde protestocular, polis merkezinin önünde toplanarak yolu kapatmaya çalıştı. Gösterilerde 2 protestocunun tutuklandığı aktarıldı.

Kaliforniya eyaletinin en büyük kenti Los Angeles'taki gösteride ise bir araya gelen yüzlerce kişi, Los Angeles Belediyesi ve Polis Merkezine yürüdü. Yürüyüş sırasında Los Angeles'ın ana yollarından biri olan 101 numaralı otobanını trafiğe kapatan göstericiler, otoyolda bulunan polis aracına saldırdı. Polis, araçla bölgeden çıkmaya çalışırken aracın üzerinden düşen 1 gösterici yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çevrede bulunan bina ve polis merkezinin duvarlarına sprey boya ile yazı yazdı. Los Angeles polisi, şehir genelinde trafik konusunda uyarı yaparken tansiyonun daha fazla yükselmemesi için kalabalığı uzaktan yönlendirmeye çalıştı.

Los Angeles Polis Departmanı Şefi Robert Arcoss herhangi bir tutuklama olmadığını belirterek, "Endişeliyim. Göstericiler çok fazla şiddet içeriyor" dedi.

"Floyd'u öldüren adam neden hapiste değil"

ABD genelinde gösteriler devam ederken Minneapolis Belediye Başkanı Jacop Frey, Floyd'un ölümüne neden olan polis ile ilgili dava açılması gerektiğini ifade etti.

Frey, "Son 36 saattir her şeyden mühim soruyla boğuşuyorum. George Floyd'u öldüren adam neden hapiste değil? Hiçbir tehdit görmedim. Bu tür bir gücün gerektiğine işaret eden hiçbir şey görmedim" ifadelerini kullandı. Başkan Frey, daha önce polisin Floyd'a müdahalesi nedeniyle şehirdeki siyahi vatandaşlardan da özür dilemişti.

- ABD'de başlayan ırkçılık karşıtı protestolar, ülke geneline yayıldı- Memphis ve Los Angeles'ta...

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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