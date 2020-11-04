ABD'de başkanlık yarışında kritik önemdeki Arizona eyaletini Biden kazandı
04.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:11
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Arizona eyaletini, Demokrat aday Joe Biden kazandı.
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Arizona eyaletini, Demokrat aday Joe Biden kazandı.
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre Biden, Arizona eyaletinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.
Bu sonuçla Biden, Arizona'dan 11 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Safvan Allahverdi