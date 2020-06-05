ABD'de balık tutmak için nehre açılan Türk kayboldu
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ABD'de balık tutmak için nehre açılan Türk kayboldu

ABD'nin Navesink Nehri'nde balık tutmak için açılan 2 Türk vatandaşından 1'i kayboldu.

ABD'de balık tutmak için nehre açılan Türk kayboldu
05.06.2020 23:17 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:32

ABD'nin Navesink Nehri'nde balık tutmak için açılan 2 Türk vatandaşından 1'i kayboldu.

ABD'nin New Jersey eyaletinin Middletown Monmouth bölgesindeki Navesink Nehri'nde balık tutmak için arkadaşı Mustafa Ekiz ile açılan 50 yaşındaki Türk vatandaşı Nedim Aksoy kayboldu. Aksoy ve Ekiz, dün gece saatlerinde ayrı ayrı botlar ile balık tutmak için açıldıkları sırada fırtınaya yakalandı ve botları alabora oldu. Rumson polisi ve Monmouth County'ye bağlı sualtı ekipleri balıkçılar için harekete geçti. Ekipler, Ekiz'e ulaşarak hastaneye sevk ederken, Aksoy için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Mustafa Ekiz, polise verdiği ifadesinde "Aniden çıkan fırtına Aksoy'un botunu ters çevirdi. Sonra bot üzerinde bir süre tutunmaya çalıştı. Kendisine yardım etmem için bana sesleniyordu. Daha sonra onu görmedim" dedi.

Rumson polisi, yapılan arama çalışmalarında Aksoy'a ulaşamadıklarını ifade ederken, devam eden arama çalışmalarının ise durdurulduğunu duyurdu. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. - NEW JERSEY

Kaynak: İHA

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