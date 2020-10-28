ABD'de ailenin şömine süsü olarak kullandığı kafatası 8 yıldır kayıp olan adama ait çıktı
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ABD'de ailenin şömine süsü olarak kullandığı kafatası 8 yıldır kayıp olan adama ait çıktı

28.10.2020 13:00 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:29
ABD'de ailenin şömine süsü olarak kullandığı kafatası 8 yıldır kayıp olan adama ait çıktı

ABD'de kimliği belirisiz bir kişi, 1 yıl önce eve götürerek, şöminesinin üzerine süs eşyası olarak koyduğu kafatasının 8 yıldır kayıp olan Junior Willie McCann'e ait olduğunu ortaya çıktı.

ABD'de kimliği belirisiz bir kişi, 1 yıl önce eve götürerek, şöminesinin üzerine süs eşyası olarak koyduğu kafatasının 8 yıldır kayıp olan Junior Willie McCann'e ait olduğunu ortaya çıktı.

ABD'de film senaryolarını andıran bir olay yaşandı. Ülkenin doğu eyaletlerinden Tennessee'deki Gobey bölgesinde bir kişi, bulduğu kafatasını eve götürerek şöminesinin üstüne bir yıldan fazladır süs eşyası olarak kullandı. Komşuların dikkatini çekmesi üzerine polise ihbar edilen kimliği belirsiz kişinin evine gelen polis, kaftasını incelenmek üzere DNA merkezine gönderdi. Yapılan incelemelerde, kafatasının 8 yıldır haber alınamayan Junior Willie McCann'e adlı kişiye ait olduğu tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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