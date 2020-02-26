ABD'de 6 yaşındaki bir kız çocuğuna kelepçe takıp gözaltına alan polis görevden alındı
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde, 6 yaşında bir kız çocuğu öğretmenine tekme attığı gerekçesiyle elleri kelepçelenerek gözaltına alındı.Skandal görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Kaia Rolle adlı kız çocuğunu kelepçeleyen polis memuru görevden alındı.
26.02.2020 19:33 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:33
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde, 6 yaşında bir kız çocuğu öğretmenine tekme attığı gerekçesiyle elleri kelepçelenerek gözaltına alındı.
Skandal görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Kaia Rolle adlı kız çocuğunu kelepçeleyen polis memurunun görevden alındığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com