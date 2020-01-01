ABD'de 50 yıl sonra bir ilk: Esrar içmekten hüküm giyen 11 bin kişi affedildi

01.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:37

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Illinois eyaletinde esrar kullanmaktan dolayı ceza alan 11 bini aşkın kişi affedildi. Illinois'te geçtiğimiz çarşamba günü kabul edilen yasa kapsamında 21 yaş üstü kişilerin belirli miktarda esrar kullanımı yasal hale gelmişti.



Yeni yasa değişikliği kapsamında harekete geçen valilik, 30 gramdan daha az miktarda esrar maddesiyle yakalanan ya da hüküm giyen 116 bini aşkın zanlının davasını yeniden gözden geçirdi. Illinois Valisi Jay Robert (J. B.) Pritzker, bu çerçevede ilk olarak 11.017 kişiyi affettiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle