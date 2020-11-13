ABD'de 29 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı
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ABD'de 29 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı

13.11.2020 17:39 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:43
ABD'de 29 araçlı zincirleme kaza: 9 yaralı

ABD'nin Minnesota eyaletinde etkili olan kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu.

ABD'nin Minnesota eyaletinde etkili olan kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu. 

29 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. 

ABD'yi etkisi altına alan karşı yağışı bir çok eyalette hayatı felç etti. ABD'nin Minnesota eyaletindeki Monticello kasabası yakınlarında bulunan I-94 otoyolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle 29 araç birbirine girdi. Meydana gelen zircirleme kazasında 9 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yararlılar hastaneye götürülürken, kaza nedeniyle çoğu TIR, olmak üzere 10'a yakın aracın yanarak kül olduğu ifade edildi. Kazanın ardından otoyol çift yönlü olarak saatlerce trafiğe kapatıldığı belirtildi. Polisten yapılan açıklamada, kazaya yoğun kar yağışının sebep olduğu ve yananan araçlara itfaiye ekiplerinin müdahele ettiği ifade edildi.

- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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