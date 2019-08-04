ABD'de 24 saat içinde ikinci saldırı: Ohio'da 9 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

ABD'de 24 saat içinde ikinci saldırı: Ohio'da 9 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), 24 saat içinde gerçekleşen ikinci silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Teksas'tan sonra Ohio eyaletinde meydana gelen saldırıda 16 kişi de yaralandı.

4.08.2019 12:36
ABD'de 24 saat içinde ikinci saldırı: Ohio'da 9 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), 24 saat içinde meydana gelen ikinci silahlı saldırıda 9 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde, yerel saatle 01.22'de yaşanan olaya müdahale eden polis, kimliği paylaşılmayan saldırganın öldürüldüğünü açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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