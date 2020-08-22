ABD'de 2 yaşındaki çocuğu maske takmayan aile uçaktan atıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olayda Orlondo'dan New York'a gitmek isteyen 6 çocuklu Chaya Bruck isimli anne (39), 2 yaşındaki çocuğu uçuş sırasında maske takmak istemediği için uçaktan atıldı.

Orlondo'dan New York'a gitmek isteyen 6 çocuk annesi Chaya Bruck (39), 2 yaşındaki çocuğunun uçuş sırasında maske takmayı istememesi gerekçesiyle uçaktan atıldı.

"BENİM VE AİLEM İÇİN SON DERECE TRAVMATİK OLDU"

Orlando şehrinden New York istikametli uçaktan çocuklarıyla birlikte indirilen anne Bruck, 2 yaşındaki en küçük çocuğunun laf dinlemediğini ve çocuğuna maske takması için zor kullanamayacağını ifade ederek kendini savundu. Bruck olayla ilgili olarak, "Benim ve ailem için son derece travmatik oldu" ifadelerini kullandı. Bruck, en küçük çocuğu Dina'ya maske takmaya çalıştığını ancak küçük çocuğun sürekli maskesini çıkardığını belirtti. Ödediği bilet parasının yandığını ifade eden Bruck "Ellerini bağlamalı mıyım, ne yapmalıyım?" dedi.

Kaynak: DHA