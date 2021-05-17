ABD'de 2 binden fazla akademisyen ve fikir işçisi İsrail'i boykot kampanyası başlattı

ABD'de 2 binden fazla akademisyen ve fikir işçisi, Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i akademik ve kültürel alanda boykot kampanyası başlattı.

ABD'de 2 binden fazla akademisyen ve fikir işçisi, Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i akademik ve kültürel alanda boykot kampanyası başlattı.

"İsrail'in Akademik ve Kültürel Boykotu için ABD Kampanyası"na (USACBI) 1446 akademisyen ve 516 fikir işçisinin yanı sıra 300'den fazla organizasyon destek verdi.

USACBI'nin sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırmasına ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planına dikkat çekildi.

"Filistin'deki durum bizi eyleme çağırıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, İsrail'in bölgedeki faaliyetleri "Filistin halkını hedef alan sistematik ve kitlesel bir şiddet projesi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, ABD'deki üniversite yönetimlerinin, Filistin konusunda yükseltilen her sesi susturmaya ve baskı kurmaya çalıştığı belirtildi.

"ABD'deki akademisyenler ve fikir çalışanları olarak, hükümetimizin her yıl Tel Aviv'deki ırkçı ve yerleşimci-sömürge rejimine 3,8 milyar dolardan fazla yardım sağladığını biliyoruz. Ancak, bu suçun ortaklığı hükümet seviyesinin de ötesine geçiyor." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, akademik ve kültürel boykot çağrısının, Filistinlilerin haklarını korumak için ve akademik kurumların bu suça ortak olmasının inkarına karşı önemli olduğunun altı çizildi.

Akademisyenlerden sosyal medyada İsrail'e tepki

Bunun yanı sıra dünya çapında binlerce akademisyen, Twitter üzerinden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepkilerini dile getirdi.

Aralarında Türkiye'den katılanların da bulunduğu akademisyenler, yaptıkları İngilizce paylaşımlarda, "Ben bir akademisyenim, özgür bir Filistin ve İsrail devletinin ırkçı rejimine son verilmesi çağrısında bulunuyorum. Bu, hem ahlaki dünya görüşümün hem de bilgimin ayrılmaz bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman