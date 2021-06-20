ABD'de 18 araç birbirine girdi: 9'u çocuk 10 ölü

ABD'nin Alabama eyaletindeki I-65 eyaletler arası otoyolda 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9'u çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Alabama eyaletindeki I-65 eyaletler arası otoyolda 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9'u çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Alabama eyaletinde yer alan Butler ilçesi yakınlarında I-65 eyaletler arası otoyolunun 222'inci kilometresinde şiddetli fırtına nedeni ile zincirleme trafik kazası meydana geldi. 18 aracın karıştığı trafik kazasında, 9'u çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Adli Tıp Uzmanı Wayne Garlock yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çocukların yaşlarının 9 ay ile 17 arasında değiştiğini ve 8 çocuğun terk edilmiş, ihmal edilmiş veya istismara uğramış kızların kaldığı Tallapoosa İlçe Kız Çiftliği'nde yaşadığını aktardı.

Garlock, başka bir araçta bulunan 29 yaşındaki baba ve 9 aylık kızının da kazada hayatını kaybettiğini açıklarken, kazaya fırtınanın neden olduğunu ifade etti. Çarpışmanın etkisi ile kızları taşıyan otobüsün alev aldığı ve sürücünün son anda kurtarıldığını ifade eden Garlock, ekiplerin kızlara vaktinde ulaşamadığını aktardı.

Butler İlçe Şerifi Danny Bond ise yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin kazada yaralandığını, ancak kaç kişinin yaralandığının henüz tam olarak bilinmediğini ifade etti.

Alabama Şerif Gençlik Çiftlikleri CEO'su Michael Smith yaptığı açıklamada, kazayı "korkunç bir trajedi ve kayıp" olarak nitelendirerek, "Olayların nedenlerini her zaman anlamadığımızı düşünüyorum. tanrımıza sarılmaya devam edeceğiz. Lütfen bu zor zamanda bizim için dua etmeye devam edin" dedi. - ALABAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı