ABD, Çin ile 5 kültürel değişim programını sonlandırdı
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ABD, Çin ile 5 kültürel değişim programını sonlandırdı

06.12.2020 05:47 | Son Güncelleme: 06.12.2020 05:50
ABD, Çin ile 5 kültürel değişim programını sonlandırdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin yönetiminin propagandasının yapıldığı gerekçesiyle 5 Çin kültürel değişim programını sonlandırdığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin yönetiminin propagandasının yapıldığı gerekçesiyle 5 Çin kültürel değişim programını sonlandırdığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti ile 'kültürel değişim' maskesi altında gizlenen 5 programı sonlandırdı." denildi.

Açıklamada söz konusu değişim programları, Politika Yapıcıları Eğitimi İçin Çin Seyahat Programı, ABD-Çin Dostluk Programı, ABD-Çin Lider Değişim Programı, ABD-Çin Trans-Pasifik Değişim Programı, Hong Kong Eğitim ve Kültür Programı olarak listelendi.

Karşılıklı Eğitim ve Kültürel Değişim Yasası (MECEA) kapsamındaki programlara ilişkin açıklamada, "MECEA kapsamındaki diğer programlar karşılıklı olarak fayda sağlarken, söz konusu bu programlar, tamamen Çin hükümeti tarafından propaganda araçları olarak fonlanmakta ve işletilmektedir. Bunlar, ifade ve toplanma özgürlüğüne sahip olmayan Çin halkına değil Çin Komünist Partisinin yetkililerine hizmet etmek üzere şekillendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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