ABD Büyükelçiliği'nden 'Bahçelisiz siyaset' paylaşımıyla ilgili ikinci özür

06.10.2019 17:46

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği, dün resmi Twitter hesaplarından gazeteci Ergun Babahan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili paylaşımının beğenilmesi dolayısıyla ikinci kez özür diledi.



ABD elçiliğinden yapılan açıklamada, 'Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweetin de içeriğini onaylamıyor ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz' dendi. Euronews.com'da Görüntüle