ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
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ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı

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ABD'de pizza dükkanı sahibi bir kişinin, hükümetten aldığı koronavirüs destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldığı ortaya çıktı. Dükkanda çalışan 10 kişi bulunmasına rağmen sayıyı 50 olarak gösteren ve vergi levhasında da sahtecilik yapan Dana McIntyre isimli adam suçlu bulunması halinde 750 bin dolar ceza ve 40 yıl hapis cezası alabilir.

Amerika Birleşik Devletleri, Dana McIntyre isimli vatandaşı konuşuyor. ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan McIntyre hükümetten aldığı koronavirüs destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldığı ortaya çıktı.

ÇALIŞAN KİŞİ SAYISINI 5 KAT FAZLA GÖSTERDİ

Sahtecilik yaparak dükkanında çalışan kişi sayısını 5 kat fazla gösteren McIntyre bu sayede 660 bin dolar aldı. McIntyre'ın bu para ile yaptıkları ise sosyal medyada günün konusu oldu.

ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı

ALPAKA ÇİFTLİĞİ VE 2 TANE OTOMOBİL SATIN ALDI

Sahtekar vatandaş, aldığı para ile Vermont eyaletindeki Grafton bölgesinde bulunan bir alpaka çiftliği satın aldı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, McIntyre birisi 1950 model Hudson Hornet olmak üzere iki tane de otomobil satın aldı.

VERGİ LEVHASINDA DA SAHTECİLİK YAPMIŞ

Rasta Pasta Pizzeria adlı pizza dükkanının sahibi olan adamın 10 olan çalışan sayısını 50 olarak gösterdiği, vergi levhasında da sahtecilik yaptığı ortaya çıktı. Hakkında soruşturma başlatılan McIntyre suçlu bulunması halinde 750 bin dolar ceza ve 40 yıl hapis cezası alabilir.

ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
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