ABD başkanlık seçiminde oyların sayımı North Carolina eyaletinde devam ediyor - CHARLOTTE
07.11.2020 09:56 | Son Güncelleme: 07.11.2020 10:03
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Beyaz Saray'da koltuğa kimin oturacağı belirsizliğini korurken, bütün gözlerin üzerine çevrildiği 6 kritik eyalette oy sayımı devam ediyor.
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Beyaz Saray'da koltuğa kimin oturacağı belirsizliğini korurken, bütün gözlerin üzerine çevrildiği 6 kritik eyalette oy sayımı devam ediyor. North Carolina eyaletine bağlı Charlotte kentindeki Mecklenburg Seçim Kurulu ofisindeki görevliler oy sayımına devam etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Peter Zay