ABD başkanlık seçiminde oyların sayımı North Carolina eyaletinde devam ediyor - CHARLOTTE

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Beyaz Saray'da koltuğa kimin oturacağı belirsizliğini korurken, bütün gözlerin üzerine çevrildiği 6 kritik eyalette oy sayımı devam ediyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Beyaz Saray'da koltuğa kimin oturacağı belirsizliğini korurken, bütün gözlerin üzerine çevrildiği 6 kritik eyalette oy sayımı devam ediyor. North Carolina eyaletine bağlı Charlotte kentindeki Mecklenburg Seçim Kurulu ofisindeki görevliler oy sayımına devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Peter Zay