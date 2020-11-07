ABD başkanlık seçiminde oyların sayımı North Carolina eyaletinde devam ediyor - CHARLOTTE
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ABD başkanlık seçiminde oyların sayımı North Carolina eyaletinde devam ediyor - CHARLOTTE

07.11.2020 09:56 | Son Güncelleme: 07.11.2020 10:03

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Beyaz Saray'da koltuğa kimin oturacağı belirsizliğini korurken, bütün gözlerin üzerine çevrildiği 6 kritik eyalette oy sayımı devam ediyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Beyaz Saray'da koltuğa kimin oturacağı belirsizliğini korurken, bütün gözlerin üzerine çevrildiği 6 kritik eyalette oy sayımı devam ediyor. North Carolina eyaletine bağlı Charlotte kentindeki Mecklenburg Seçim Kurulu ofisindeki görevliler oy sayımına devam etti.

ABD başkanlık seçiminde oyların sayımı North Carolina eyaletinde devam ediyor - CHARLOTTE
ABD başkanlık seçiminde oyların sayımı North Carolina eyaletinde devam ediyor - CHARLOTTE
ABD başkanlık seçiminde oyların sayımı North Carolina eyaletinde devam ediyor - CHARLOTTE
ABD başkanlık seçiminde oyların sayımı North Carolina eyaletinde devam ediyor - CHARLOTTE

Kaynak: Anadolu Ajansı / Peter Zay

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