ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimine dikti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimine dikti

04.11.2020 20:49 | Son Güncelleme: 04.11.2020 21:10
ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimine dikti

ABD başkanlık seçiminde bazı eyaletlerde sonuçlar belli olurken, en sansasyonel adaylardan olan rapçi Kanye West, seçimi kaybettiğini kabul etti. Şimdiye dek 57 bin oy alan West, gözünü 2024 seçimine dikti.

3 Kasım 2020 ABD başkanlık seçimlerinde yarışan 43 yaşındaki ABD'li ünlü rapçi Kanye West şimdiye kadar yaklaşık 57 bin oy aldı. Kanye West'in en yüksek oy aldığı eyalet ise Tennessee oldu. Kanye West, söz konusu eyalette 10 binin üzerinde oy aldı.

Metro'nun haberine göre; West'in şimdiden gözünü 2024 seçimlerine diktiği öğrenildi.

BİRÇOK PARTİYİ GEÇTİ

Ünlü şarkıcı, eyalette Anayasa Partisi, Yeşil Parti, Sosyalizm ve Özgürlük Partisi'ni geçti. Ancak Özgürlük Partisi'nden Jo Jorgensen 19 bin oyla West'in önüne geçti.

"BÜYÜK AMERİKA VAADİNİ GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ"

Daha önce Beyaz Saray koltuğunda oturmak istediğini açıklayan West, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tanrı'ya güvenerek, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek büyük Amerika vaadini gerçekleştirmeliyiz" demişti.

İLK DESTEKÇİSİ ELON MUSK OLMUŞTU

Kanye West'in ilk destekçisi ise Tesla CEO'su Elon Musk olmuştu. Musk yaptığı açıklamada, başkan adayı olan West'i desteklediğini söylemişti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ersin Tatar Osman Durmuş Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Deniz Seki Aleyna Tilki Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Eddie Newton Sergen Yalçın Josef De Souza Oğuzhan Özyakup
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimine dikti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 21:10:26. #1.15#
title