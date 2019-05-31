ABD Başkanı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NASA çalışanı Serkan Gölge'nin tahliyesi için teşekkür

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Colorado ziyareti öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada Türkiye'de NASA çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakılması konusuna da değindi. Başkan Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gölge'nin tahliyesiyle ilgili işbirliği için teşekkür etti.

Serkan Gölge'nin yakın zamanda ABD'ye gönderileceğini söyleyen Trump, "(Gölge'nin) Cezaevinden ev hapsine gönderildiğini öğrendim. Oradan da yakın bir zamanda Amerika'ya verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardımı için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle