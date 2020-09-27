ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da (2)
27.09.2020 04:52 | Son Güncelleme: 27.09.2020 05:07
ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında Pensilvanya eyaletinin Middletown kentinde düzenlenen etkinliğe katılarak destekçilerine hitap etti.
ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında Pensilvanya eyaletinin Middletown kentinde düzenlenen etkinliğe katılarak destekçilerine hitap etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol