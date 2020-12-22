ABD Başkanı Trump, Modi, Morrison ve Abe'ye liyakat madalyaları verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD Başkanı Trump, Modi, Morrison ve Abe'ye liyakat madalyaları verdi

22.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:33
ABD Başkanı Trump, Modi, Morrison ve Abe'ye liyakat madalyaları verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'ya ülkenin en yüksek askeri nişanlarından olan Liyakat Madalyası verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'ya ülkenin en yüksek askeri nişanlarından olan Liyakat Madalyası verdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, liyakat madalyaları Washington'da düzenlenen törenle Hindistan, Avustralya ve Japonya büyükelçilerine takdim edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Twitter hesabında "Hindistan Başbakanı Modi'nin ABD ile Hindistan arasındaki stratejik ortaklığı ilerlettiği için Liyakat Madalyası'na layık görüldüğü" paylaşımını yaptı.

O'Brien, bir diğer Twitter paylaşımında Avustralya Başbakanı Morrison ve eski Japonya Başbakanı Abe'ye de liyakat madalyaları verildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Hadise Merve Dizdar Seren Serengil
Spor Falcao Okan Buruk Adem Büyük Erol Bulut Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD Başkanı Trump, Modi, Morrison ve Abe'ye liyakat madalyaları verdi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 13:37:54. #1.14#
title