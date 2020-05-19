ABD Başkanı Trump: Koronaya karşı hidroksiklorokin kullanıyorum ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs tedavisinde etkili olduğunu iddia ettiği "hidroksiklorokin" sıtma ilacını son birkaç haftadır kullandığını söyledi.

Donald Trump, gıda sektörü ve restoran yöneticileri ile Beyaz Saray'da yaptığı yuvarlak masa toplantısında gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

ABD Başkanı, koronavirüse karşı kullandığı ilaçla da ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.

"HİDROKSİKLOROKİN KULLANIYORUM"

Trump, Kovid-19 tedavisinde etkili olduğunu iddia ettiği ve ülkede tartışmalara yol açan "hidroksiklorokin" isimli sıtma ilacına ilişkin de ilginç bir açıklamada bulundu. "Son birkaç haftadır, önlem amaçlı hidroksiklorokin kullanıyorum." diyen Trump, bunu kendisinin istediğini doktorlarının da itiraz etmediğini vurguladı.

"DSÖ ÇOK ÜZÜCÜ İŞLER YAPTI"

Trump, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan ve bugün başlayan 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA) neden konuşmadığının sorulması üzerine, "Orada konuşmamayı seçtim, DSÖ son dönemde çok üzücü işler yaptı." diye konuştu.

DSÖ'ye kendileri 450 milyon dolar ödeme yaparken, Çin'in sadece 38 milyon dolar ödediğini vurgulayan Trump, "DSÖ Çin'in kuklası. Çin merkezli hareket ediyor." dedi.

YENİ DUYURULARI OLACAK

Trump, DSÖ ile ilgili ilerleyen günlerde yeni duyuruları olacağının da altını çizdi. Çin'in Kovid-19 salgınını en başında durdurabilecekken virüsün tüm dünyaya yayılmasına neden olduğunu iddia eden Trump, "Çin bu salgından dolayı sorumlu tutulmalı. Tüm dünyaya zarar verdi." görüşüne yer verdi.