ABD Başkanı Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında barış anlaşmasının imzalandığını duyurdu ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri lideri Şeyh Muhammed bin Zayed'in bugün bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve iki ülke ilişkilerinin tamamen normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya vardıklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, İsrail ve BAE'nin ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşmaya varıldığını duyurdu. İsrail ve BAE'nin ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için anlaşmaya vardığını duyuran ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail ile BAE arasındaki barış anlaşması büyük bir ilerleme. Şimdi bölgede benzer anlaşmaların gerçekleşeceğini umuyorum" dedi.

İKİ ÜLKE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA ANLAŞMA İMZALAYACAK

Trump, bu kararı "tarihi diplomatik bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Açıklamada, İsrail ve BAE heyetlerinin önümüzdeki haftalarda bir dizi konuda ikili anlaşma imzalamak için bir araya gelecekleri de belirtildi.

ANLAŞMANIN ADI "İBRAHİM"

Öte yandan Trump, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmanın isminin 'İbrahim Anlaşması' (the Abraham Accord) olduğunu söyledi. İsrail ve BAE'den heyetlerin gelecek haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacakları açıklandı.

NETANYAHU'DAN İLK DEĞERLENDİRME

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail ile BAE arasındaki normalleştirme anlaşmasını tarihi bir adım olarak değerlendirdi.