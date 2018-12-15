ABD Başkanı Trump'ın Yönetiminden Ayrılan Bakanlara Bir Yenisi Eklendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminden ayrılan bakanlara bir yenisi eklendi. Trump attığı tweetinde İç Güvenlik Bakanı Ryan Zinke'nin bu yılın sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

Trump, "İç Güvenlik Bakanı Ryan Zinke, iki yıl boyunca hizmet verdikten sonra bu yılın sonunda görevinden ayrılacak. Ryan, görevi sırasında çok fazla şey başardı, O'na ulusumuza verdiği hizmetten ötürü teşekkür ediyorum. Trump yönetimi yeni bakanı haftaya açıklayacak" tweetini paylaştı.

New York Times gazetesinin haberine göre Zinke hakkında yürüttüğü iş bağlantıları, seyahat ve politika kararları nedeniyle çok sayıda etik soruşturması yürütülmekteydi.

ABD'nin çevre politikalarını yeniden tasarlaması beklenen Zinke, etik çatışmalar yüzünden Trump yönetiminden ayrılan son isim oldu.

En son olarak Trump, adalet bakanı Jeff Sessions'ı kovmuştu.

Zinke'nin de görevinden ayrılması, Beyaz Saray yönetiminde değişen isimlerle beraber ortaya çıkan sarsıntının daha bir süre devam edeceği anlamına geliyor.

Vergi parasıyla uçak kiraladı

Zinke hakkında yürütülen soruşturmalar arasında ailesinin de içinde olduğu bir emlak anlalşması yer alıyordu. Anlaşmadan istifade ettiği öne sürülen Zinke ise suçlamalara karşı çıkıyor.

İçişleri Bakanlığı aynı zamanda Zinke'nin eşi Lola Zinke'nin makam araçlarında seyahat etmesini ve Zinke'nin 12 bin dolar değerinde vergi mükellefi parasını uçak kiralamak için kullanmasını da suç unsuru olarak saymıştı.

Zinke gibi agresif bir şekilde çevre politikalarından geri çekilmeyi savunan ve Çevre Koruma Ajansı'nın başında bulunan Scott Pruitt de de en son olarak görevinden ayrılan isimler arasında bulunuyordu. Pruitt'nin harcamaları, birinci sınıf yolculukları ve lobi grupları ile yakın ilişkileri soru işaretleri oluşturmuştu.

Lobi faaliyetleri sonucunda iki yerli Amerikalı'nın Connecticut'ta kumarhane açmasına izin verdiği de Zinke'ye yönelik araştırma konusu yapılan meselelerdendi.