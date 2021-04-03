ABD Başkanı için süpersonik uçak 2030 yılında kullanıma hazır olacak
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ABD Başkanı için süpersonik uçak 2030 yılında kullanıma hazır olacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
ABD Başkanı için süpersonik uçak 2030 yılında kullanıma hazır olacak

ABD'de Kaliforniya merkezli Exosonic şirketi ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından ortak geliştirilen, saatte 2 bin 205 kilometre hıza kadar ulaşabilen süpersonik uçak 2030 yılında kullanıma hazır olacak.

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ABD'de Kaliforniya merkezli Exosonic şirketi ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından ortak geliştirilen, saatte 2 bin 205 kilometre hıza kadar ulaşabilen süpersonik uçak 2030 yılında kullanıma hazır olacak.

ABD'de Kaliforniya merkezli Exosonic şirketi ve ABD Hava Kuvvetleri, Air Force One ABD başkanlık uçağının yerini alacak süpersonik uçak geliştiriyor. 2030 yılında kullanıma hazır olması planlanan uçağın saatte 2 bin 205 kilometre hıza ulaşabildiği ifade edildi. Çit motorlu olarak tasarlanan uçakta 31 yolcu kapasitesi olacağı belirtildi.

"GÖRÜLMEMİŞ TEKNOLOJİLER KULLANILACAK"

Exosonic'da görev yapan tasarımcı Stephanie Chahan, "Yapılan bu konseptle şu anda kullanılan uçaklarda olmayan teknolojileri uygulamayı planlıyoruz" dedi. Chahan, uçağın dünyadaki en hızlı kuşlardan biri olarak ifade edilen 'alaca doğan' kuşundan esinlenerek tasarlandığını ifade etti. Öte yandan uçakta, iki mutfağın, iki tuvaletin de yer alacağı açıklandı.


- Abd
ABD Başkanı için süpersonik uçak 2030 yılında kullanıma hazır olacak
ABD Başkanı için süpersonik uçak 2030 yılında kullanıma hazır olacak
ABD Başkanı için süpersonik uçak 2030 yılında kullanıma hazır olacak
ABD Başkanı için süpersonik uçak 2030 yılında kullanıma hazır olacak
ABD Başkanı için süpersonik uçak 2030 yılında kullanıma hazır olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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