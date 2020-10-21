ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da
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ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da

21.10.2020 05:12 | Son Güncelleme: 21.10.2020 05:20

Etlinlik alanından görüntü ABD Başkanı Donald Trump'ın etkinlik alanına gelişi Trump'ın konuşması ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında Pensilvanya eyaletine bağlı Erie kentinde düzenlenen etkinliğe katılarak destekçilerine hitap etti.

Etlinlik alanından görüntü

ABD Başkanı Donald Trump'ın etkinlik alanına gelişi

Trump'ın konuşması ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında Pensilvanya eyaletine bağlı Erie kentinde düzenlenen etkinliğe katılarak destekçilerine hitap etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da
ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da
ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da
ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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