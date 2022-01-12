ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris Atlanta'da

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan Atlanta Üniversite Merkezi Konsorsiyumu'nda halka seslendi. Biden, anayasal oy kullanma hakkı ve seçimlerin bütünlüğünü korumak için acilen yasa çıkarma ihtiyacı olduğunu belirtti.

AA / Peter Zay - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet