ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris Atlanta'da - Haberler
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ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris Atlanta'da

AA / Peter Zay - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan Atlanta Üniversite Merkezi Konsorsiyumu'nda halka seslendi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan Atlanta Üniversite Merkezi Konsorsiyumu'nda halka seslendi. Biden, anayasal oy kullanma hakkı ve seçimlerin bütünlüğünü korumak için acilen yasa çıkarma ihtiyacı olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris Atlanta'da

ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris Atlanta'da

ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris Atlanta'da

AA / Peter Zay - Son Dakika Haberleri

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