ABD Başkanı Biden: "Kraliçe bana annemi hatırlattı"
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ABD Başkanı Biden: "Kraliçe bana annemi hatırlattı"

ABD Başkanı Biden: 'Kraliçe bana annemi hatırlattı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aylin KaradenizMANCHESTER (İHA) - ABD Başkanı Joe Biden, Windsor Kalesi'nde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile görüşmesinin ardından kraliçenin ona annesini hatırlattığını söyledi.

Aylin Karadeniz

MANCHESTER (İHA) - ABD Başkanı Joe Biden, Windsor Kalesi'nde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile görüşmesinin ardından kraliçenin ona annesini hatırlattığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Eşi Jill Biden, İngiltere'deki G7 Liderler Zirvesi'nin ardından İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile Windsor Kalesi'nde bir araya gelmişti. Başkan Biden ve eşi yerel saatle 17.00'de vardıkları Windsor Kalesi'nde gerçekleşen resmi törenin ardından Kraliçe ile çay içmişti. Biden Kraliçe ile görüşmesinden sonra yaptığı bir açıklamada, "Bana annemin görünüşünü ve cömertliğini hatırlattı" ifadelerini kullandı. Biden ayrıca, "Kraliçe görüşmek üzere olduğum iki liderin kimler olduğunu sordu. Putin ve Xi Jinping hakkında bilgi edinmek istedi" dedi.

Biden, Kraliçe Elizabeth ile görüşmelerinin ardından 95 yaşındaki Kraliçe'yi Beyaz Saray'a davet etti. Göreve başlamasından bu yana ilk yurtdışı seyahatini gerçekleştirerek İngiltere'ye gelen Biden ve eşi, Londra Heathrow Havalimanı'ndan NATO Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti.

KRALİYET PROTOKOLÜNÜ İHLAL ETTİ İDDİASI

ABD Başkanı Biden Cornwall'daki bir G7 akşam yemeği etkinliğine katılırken, Kraliyet Protokolünü ihlal ettiği bildirildi. İngiltere basınına göre, Biden'ın G7 akşam yemeğine katıldığı sırada Kraliyet ailesinden sonra gelmesi ile Kraliyet protokolünü ihlal ettiği belirtildi. Biden ve eşinin bahsi geçen protokole, Kraliçe'nin oğlu Prens Charles, Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi, Kate'ten 5 dakika sonra geldiği iddia edildi.

ABD Başkanı Biden: 'Kraliçe bana annemi hatırlattı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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