ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten Trump'ın çağrısına yanıt
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ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten Trump'ın çağrısına yanıt

06.01.2021 22:25 | Son Güncelleme: 06.01.2021 22:29
ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten Trump'ın çağrısına yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği mitingde Başkan Yardımcısı Mike Pence'e seçim sonuçlarına itiraz etme çağrısı yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği mitingde Başkan Yardımcısı Mike Pence'e seçim sonuçlarına itiraz etme çağrısı yapmıştı. Söz konusu çağrıya Pence, "Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği "Amerika'yı Kurtar" adlı mitingde Başkan Yardımcısı Mike Pence'e çağrıda bulundu. Trump'ın "Seçim sonuçlarına itiraz et, doğru olanı yap" çağrısına Pence'ten yanıt geldi. Başkan Yardımcısı Pence, "Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor" dedi. Pence, Seçiciler Kurulu'nda oylara itiraz etme gibi bir yetkisinin olmadığını vurgulayarak, "ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmadı" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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