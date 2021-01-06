ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Kongredeki şiddetle ilişkisi olan tüm protestocular cezalandırılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Kongredeki şiddetle ilişkisi olan tüm protestocular cezalandırılacak

06.01.2021 23:51 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:27

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Kongre binasındaki olayların sona erdirilmesi" çağrısı yaparak, şiddet olaylarına karışanların cezalandırılacağını belirtti.

ABD'nin başkenti Washington'da gösteri düzenleyen Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya hesabından ABD Kongre binasına zorla giren göstericilere seslendi.

"YARGILANACAKLAR"

Şiddet olaylarının durdurulması çağrısında bulunan Pence, "ABD Kongre binasında meydana gelen şiddet ve yıkım artık durmalıdır. İlgili herkes kolluk kuvvetlerine saygı göstermeli ve binayı derhal terk etmelidir. Barışçıl protesto her Amerikalının hakkıdır, ancak Kongre binamıza yapılan bu saldırı hoş görülemeyecek ve olaya karışanlar sonuna kadar yargılanacaktır" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Kongredeki şiddetle ilişkisi olan tüm protestocular cezalandırılacak

TRUMP DESTEKÇİLERİ KONGRE'Yİ BASTI

Beyaz Saray önündeki Trump mitinginin ardından ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Kongredeki şiddetle ilişkisi olan tüm protestocular cezalandırılacak

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Kongredeki şiddetle ilişkisi olan tüm protestocular cezalandırılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları (1)
KARA: abd Sivil halkına zarar vermemeli, Halk için endişeliyiz
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Meghan Markle Gonca Vuslateri
Spor Can Bartu Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Bursa Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: Kongredeki şiddetle ilişkisi olan tüm protestocular cezalandırılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 01:12:01. #1.15#
title