ABD Başkan Yardımcısı Harris, Meksika sınırını ziyaret etti

ABD'nin Meksika sınırındaki göçmen kriziyle ilgilenmesi için görevlendirilen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, sınır bölgesindeki Teksas'ın El Paso kentine gitti.

ABD'nin Meksika sınırındaki göçmen kriziyle ilgilenmesi için görevlendirilen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, sınır bölgesindeki Teksas'ın El Paso kentine gitti.

Beraberinde İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın da bulunduğu heyet ile El Paso'daki Sınır Devriye Merkezini ziyaret eden Harris, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüştü.

Bölgede göçmen çocuklar ve göçmenlerin geçiş yaptığı alanları da ziyaret eden Harris, kentten ayrılmadan önce havalimanında gazetecilere açıklamada bulundu.

Harris, göçmen krizinin nedenlerinin çözülmesinin önemine işaret ederek, 20 Ocak 2021'de göreve başlayan Joe Biden yönetiminin bugüne kadar göçmenler konusunda ciddi ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Harris, "Göçmenler deyince öncelikle insan hayatlarından bahsettiğimizi unutmayalım. Göçmenlik sisteminin düzgün ve insani olmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Trump yanlıları Harris'i protestolarla karşıladı

Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump yanlıları Harris'i El Paso'da protestolarla karşıladı.

Protestocular "Kamala biliyorsun seçimi Trump kazandı" yazılı pankartlar taşıdı.

Harris'in sınır bölgesini ziyaret etmemesi tartışılıyordu

Biden, martta Meksika sınırındaki göçmen hareketliliğinin ve refakatsiz çocuk sayısının hızla artmasının ardından Harris'i bu konuyla ilgilenmesi için görevlendirmişti.

Harris'in bu görevinin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen halen sınır bölgesine bir ziyaret gerçekleştirmemesi başta Cumhuriyetçiler olmak üzere birçok kesim tarafından eleştiriliyordu.

Öte yandan Trump'ın bölgeye 30 Haziran'da bir ziyaret gerçekleştireceğini açıklamasının ardından, Harris'in ziyaretinin duyurulması da Cumhuriyetçi kanatta "Trump bölgeye gitmeye karar vermeseydi, Harris de gitmezdi." eleştirilerine yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan