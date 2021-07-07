ABD askerlerinin de bulunduğu havaalanına SİHA'larla saldırı düzenlendi (3)
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ABD askerlerinin de bulunduğu havaalanına SİHA'larla saldırı düzenlendi (3)

Anadolu Ajansı / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed - Haberler | Güncel

Irak'ta, ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ta, ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Servisi'nin açıklamasına göre, ABD askerlerinin de bulunduğu Erbil Havaalanı'na yapılan füzeli saldırı, SİHA'larla gerçekleştirildi.

Açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı aktarıldı.

ABD askerlerinin de bulunduğu havaalanına SİHA'larla saldırı düzenlendi (3)
ABD askerlerinin de bulunduğu havaalanına SİHA'larla saldırı düzenlendi (3)
ABD askerlerinin de bulunduğu havaalanına SİHA'larla saldırı düzenlendi (3)
ABD askerlerinin de bulunduğu havaalanına SİHA'larla saldırı düzenlendi (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed

ABD askerlerinin de bulunduğu Irak'taki Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.
ABD askerlerinin de bulunduğu Irak'taki Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.
ABD güçleri Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ları vurdu
ABD güçleri Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ları vurdu
Irak güvenlik kaynakları, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ların ABD güçleri tarafından vurularak düşürüldüğünü bildirdi.
Irak güvenlik kaynakları, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ların ABD güçleri tarafından vurularak düşürüldüğünü bildirdi.
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