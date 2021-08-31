ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı - Kandahar'da sevinç gösterileri
ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci kapsamında, son ABD askeri birliklerini taşıyan uçakların da Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılması sonrasında, Kandahar şehrinde kutlamalar yapıldı.
ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci kapsamında, son ABD askeri birliklerini taşıyan uçakların da Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılması sonrasında, Kandahar şehrinde kutlamalar yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Qudratullah Razwan