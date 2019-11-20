ABD Adana Konsolosluğu çalışanlarına 'dini değerleri aşağılama' soruşturması

20.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:34

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD Adana Konsolosluğu çalışanı 2 kişi hakkında 'dini değerleri alenen aşağıladıkları' gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, dün sosyal medyadaki görüntüler ve "İslam'a hakaret" konulu haberlerin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar kabul edilerek, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle