ABD 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü kutluyor

Amerika Birleşik Devletleri 243'üncü bağımsızlık gününü kutluyor. 4 Temmuz 1776'da ilan edilen Bağımsızlık Bildirgesi ile 13 koloni Britanya İmparatorluğu'nun bir parçası olmaktan çıkmış ve bağımsız federal bir devlet haline gelmişti.

1783 yılına kadar devam eden Amerikan Bağımsızlık Savaşı aynı zamanda Amerikan Devrimi olarak kabul ediliyor. ABD Bayrağı'ndaki 13 çizgi, bağımsızlığını ilan eden 13 koloniyi temsil ediyor. Bayraktaki 50 yıldız ise ABD'nin 50 eyaletini sembolize ediyor. Euronews.com'da Görüntüle